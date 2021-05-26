Франция

Талантливый опорник может оказаться во французском гранде.

Эдуардо Камавинга в свои 18 лет является одним из сильнейших футболистов Франции на своей позиции и его мечтают заполучить все топ-клубы мира.

В последний год слухи активно связывали талант с мадридским Реалом, однако, как сообщает Mundo Deportivo, прямо сейчас игрок ближе к переходу во французский ПСЖ, а не Реал.

Камавинга уже сообщил руководству Ренна, что не намерен продлевать контракт с клубом, который истекает через год. Этот факт говорит о том, что Ренну нужно продавать Эдуарда уже сейчас, пока есть возможность выручить за него большие деньги.

Отмечается, что Реал охладел к Камавинге после того, как хороший уровень в играх за первую команду показал кантерано Антонио Бланко. Что касается ПСЖ, то президент клуба Насер Аль Хелаифи уже провел переговоры с президентом Ренна, но пока к конкретному предложению дело не дошло.

Ренн хочет получить за полузащитника 100 миллионов евро, что может стать неподъемной суммой даже для парижан, учитывая непростую экономическую ситуацию, в которой находится весь европейский футбол из-за пандемии коронавируса.