Франция

Полузащитник Наполи был ключевым игроком неаполитанского клуба в завершившемся сезоне.

Поскольку в прошедшем сезоне французский Пари Сен-Жермен так и не смог превзойти свое достижение, установленное годом ранее, — победить в финале Лиги чемпионов УЕФА, да еще и уступил чемпионский титул на внутренней арене Лиллю, то "красно-синие" достаточно активны на трансферном рынке еще до официального старта летней кампании переходов.

Так, французский клуб ранее вступил в активную фазу переговоров относительно полузащитника миланского Интера Ашрафа Хакими, а также выразил заинтересованность в выкупе нападающего Эвертона Мойзе Кина, который провел прошлый сезон на правах аренды в столице Франции.

Сейчас же, как сообщает итальянский журналист Николо Скира, ПСЖ заинтересовался возможностью подписания полузащитника неаполитанского Наполи Фабиана Руиса.

25-летний испанский футболист отыграл в прошлом сезоне под руководством Дженнаро Гаттузо 42 поединка, в которых забил четыре гола и отдал один результативный пас, будучи регулярным игроком стартового состава.

Согласно данным источника, итальянский клуб намерен запросить за игрока, у которого заканчивается контракт летом 2023-го года, 50 млн евро, что на 20 млн евро больше, чем "южане" заплатили за него севильскому Бетису в момент трансфера в 2018-м году.

Стоит отметить, что Фабиан Руис в недавнем прошлом попал в заявку своей национальной команды на чемпионат Европы-2020, где Испания сыграет на групповом этапе против Польши, Словакии и Швеции.