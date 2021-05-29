Франция

Парижане хотят приобрести защитника Интера.

Пари Сен-Жермен собирается подписать правого защитника Интера Ашрафа Хакими в ближайшее трансферное окно.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, парижане сделали предложение по футболисту в размере 60 миллионов евро.

В минувшем сезоне Хакими провел 45 поединков, в которых он забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, что Хакими находится в шорт-листе Баварии, которая намерена усилить линию обороны перед приходом нового наставника Юлиана Нагельсманна.