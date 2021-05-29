Парижане хотят приобрести защитника Интера.
Ашраф Хакими, getty images
29 мая 2021, 00:59
Пари Сен-Жермен собирается подписать правого защитника Интера Ашрафа Хакими в ближайшее трансферное окно.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, парижане сделали предложение по футболисту в размере 60 миллионов евро.
В минувшем сезоне Хакими провел 45 поединков, в которых он забил 7 голов и сделал 11 результативных передач.
Напомним, что Хакими находится в шорт-листе Баварии, которая намерена усилить линию обороны перед приходом нового наставника Юлиана Нагельсманна.