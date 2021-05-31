Франция

Парижане ведут переговоры с Эвертоном.

В Пари Сен-Жермен остались довольны выступлениями Мийзе Кина и хотят подписать нападающего на постоянной основе.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, французский клуб уже вступил в переговоры с Эвертоном, которому принадлежит футболист.

Источник утверждает, что "ириски" хотя получить за Мойзе Кина порядка 25 миллионов фунтов, которые были потрачены на его покупку.

Напомним, что агент нападающего Мино Райола намерен сменить клубную прописку не только для Мойзе Кина.