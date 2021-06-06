Франция

Нидерландец уже должен был пройти медицинский осмотр в каталонском гранде, пока в ситуацию не вмешались парижане.

Центральный полузащитник Жоржиньо Вейналдум объявил об уходе из Ливерпуля на правах свободного агента после последнего тура АПЛ с Кристал Пэлас, и, как ожидалось, он должен был продолжить карьеру в Барселоне.

Между 30-летним нидерландцем и "сине-гранатовыми" были согласованы все условия контракта уже около двух недель назад, а для завершения трансфера оставалось уладить лишь формальности — прохождение медосмотра и подписание соглашения.

Однако, в услугах Вейналдума внезапно заинтересовался Пари Сен-Жермен, и, как сообщает журналист Фабрицио Романо, Барселона у футболиста отошла на второй план.

Ввиду того, что руководство каталонского гранда отказалось увеличивать финансовые условия, которые были оговорены ранее, Жоржиньо Вейналдум принял окончательное решение присоединиться к ПСЖ.

Отмечается, что предложенная парижанами зарплата для нидерландского хавбека превысила предложение Барселоны более чем в два раза.

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