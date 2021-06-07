Франция

Бразильский защитник может остаться в клубе, но уже не как футболист.

Монпелье на своем официальном сайте объявил об уходе опытного защитника Хилтона.

При этом отмечается, что 43-летний получил предложение продолжить работу во французском клубе, но уже в составе менеджмента.

Хилтон перебрался в Монпелье из Марселя в 2011 году и вместе с "паладинами" стал чемпионом Лиги 1 по итогам сезона-2011/12. Всего он провел за клуб 354 матча, в которых забил 11 голов и отдал 7 ассистов.

В прошедшей кампании Хилтон провел 33 матча, в которых отметился одной голевой передачей.

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