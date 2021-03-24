Чтиво

Вспоминаем случаи громких провалов действующих победителей своих первенств.

Одной из главных сенсаций со знаком минус в сезоне-2020/2021 стало выступление Ливерпуля. Провала красных не ожидал никто – команда в предыдущем розыгрыше АПЛ крушила всех и вся, тем самым добыв первое чемпионство за 30 лет. Да и нынешний сезон мерсисайдцы начали довольно прилично. Чего уж таить, еще в период новогодних праздников мало кто сомневался, что именно команда Клоппа во второй раз подряд наденет на свои груди золотые медали.

Это, к слову, отличает провал "скаузеров" от падений других клубов-героев нашего материала. Те хоть сразу валились… У Ливерпуля же настоящее падение случилось ближе к середине сезона, пусть даже намеки на него в виде 2:7 от Астон Виллы прослеживались и раньше. Но все равно это фиаско, которому сложно найти разумные объяснения. Сейчас Ливерпуль в таблице седьмой, но несколько туров назад было и хуже.

Впрочем, статья не об этом. Мы поговорим о схожих случаях в истории футбола. Случаях, когда действующие чемпионы падали со своих вершин так низко, как только это возможно. Все ситуации, конечно, мы не упомянем, ведь история футбола слишком велика, но о главном обязательно поговорим.

Милан

Сезон 1995/1996 – 1 место

Сезон 1996/1997 – 11 место

В сезоне-1995/1996 "россонери" выиграли Серию А без особых проблем. Отрыв от ближайшего преследователя, которым оказался туринский Ювентус, составил 8 очков. Да, в других турнирах команда Фабио Капелло звезд с неба не ухватила, вылетев на стадии ¼ как в Кубке страны, так и в Кубке УЕФА, но сезон в актив себе все равно записала. Тут без вопросов.

Более того, именно по итогам выступлений в календарном 1995-м году Золотой мяч получил нынешний президент Либерии Джордж Веа, совершивший перед началом сезона своеобразную рокировку "столицами мод". Расшифруем: перебрался из ПСЖ в Милан.

Напомним, что именно этот великолепный африканский форвард стал первым неевропейцем, получившим почетный приз от France Football. А солировали с ним в атаке дьяволов с переменным успехом такие великолепные итальянские форварды как Роберто Баджо, Марко Симоне и Паоло Ди Канио. Чуть ниже играл также именитый хорват Звонимир Бобан… О имена, о нравы!

Однако следующий сезон вышел максимально провальным. Фабио Капелло после Скудетто покинул Родину и отправился покорять Мадрид, где возглавил Реал. Патрик Вийера перешел в лондонский Арсенал, где позднее стал капитаном и живой легендой, Ди Канио отправился в Селтик, а Джордж Веа пусть и забил голов еще больше, чем в предыдущем розыгрыше, однако помощь команде от них была уже не та.

На тренерском мостике происходила чехарда. Начали сезон "россонери" с Оскаром Табаресом, которого большинство современных болельщиков знает исключительно как бессменного наставника сборной Уругвая, а продолжили с вернувшимся домой легендарным Арриго Сакки, пришедшим спасать главный клуб своей жизни.

Помимо 11 места в чемпионате команда достигла вылета в ¼ Кубка и невыхода из группы Лиги чемпионов. Суперкубок Фиорентине на старте сезона тоже проиграла, но "то таке", добавка. Сакки клуб покинул, а следующим городом его работы, как и у Капелло, стал Мадрид. Правда, тут Атлетико, и чуть позже – с 1998-го по 1999-й. Безуспешно.

Милан же оклемался быстро и через пару лет вернул себе звание первой команды Италии. А затем настала новая золотая эра. С украинским привкусом. Но то, как говорит классик, уже совсем другая история.

Монпелье

2011/2012 – 1 место

2012/2013 – 9 место





Наименее известный случай в нашем списке. Хотя все истинные поклонники французского футбола, мы уверены, знают эту историю непременно и в малейших деталях!

В сезоне-2011/2012 "паладины" сотворили настоящую сенсацию. Ведь кто мог подумать, что команда, закончившая предыдущий розыгрыш на 14 месте и в трех очках от зоны вылета, способна выиграть чемпионат?! И это уже при вполне себе "шейховом" ПСЖ, пусть и имеющим "ближневосточные" деньги лишь первый сезон! Правда, "столичные" в потере титула сами виноваты – что ими руководило, когда они, находясь на первом месте в таблице, на полпути сменили Антуана Комбуаре на Карло Анчелотти – непонятно. Ради звучащего имени, понимаете ли…

У Монпелье, к слову, в те времена с такими именами проблем тоже не было. Как минимум, к ним можно причислить будущего киевского "динамовца" Юнеса Бельханда и нынешнего форварда Челси Оливье Жиру – ох, как же этой связкой тогда восхищались во Франции!

Носили тогда сине-оранжевые (какой оксюморон для украинцев!) футболки также такие небезызвестные люди как Мапу Янга-Мбива, Бенджамин Стамбули, а руководил всей бандой Рене Жирар. Именно он подарил Франции вторую подряд сенсацию. Хотя если чемпионство Лилля Руди Гарсии вписывалось хоть в какие-то рамки, то это – извольте.

Нечто вроде Лестера, только на 4 года раньше. И в чемпионате попроще уровнем. Кстати говоря, на фото снизу рядом с Жираром вы можете лицезреть президента "паладинов" Луи Николлена, покрасившего после такой победы волосы в клубные цвета.

Но вполне прогнозировано в следующем сезоне команду ждал провал. Жерар, кстати говоря, сезон-2012/2013 доработал, и это единственный такой случай в нашем списке. Если, конечно, не учитывать Ливерпуль Клоппа – уж не верим мы, что немца в концовке этого сезона из Мерсисайда попросят на выход.

Однако чего можно было ожидать после ухода в лондонский Арсенал Жиру? Лучшего бомбардира Лиги 1 в чемпионском сезоне, на минуточку… Хотя далеко не только его клуб решил продать, а качественных замен не нашел. В общем, 9 место в чемпионате и последнее в группе Лиги чемпионов с Шальке, Арсеналом (хорошо хоть старый добрый знакомый "приветов" голевых не передавал!) и Олимпиакосом.

Ах да. Суперкубок в начале сезона тоже проиграли, уступив по пенальти Лиону.

Челси

2014/2015 – 1 место

2015/2016 – 10 место





За год до начала сезона-2014/2015 в Челси вернулся тренер, под руководством которого лондонский клуб добился огромных успехов в середине нулевых – Жозе Моуринью.

И пусть в розыгрыше-2013/2014 судьба подарила "синим" лишь третью строчку в таблицу, в сезоне-2014/2015 они стали первыми без особых проблем – с отрывом в 8 очков от действующих чемпионов, коими являлись манчестерцы из Сити. Правда, в игре с "горожанами" 21 сентября 2014 года случился, пожалуй, один из самых неприятных моментов для поклонников Челси – в их ворота забил перешедший в Сити летом… Фрэнк Лампард! Причем сделал это в конце игры, сравняв счет и превратив его в 1:1.

И пусть Лампарда "синие" отдали, зато вернули Дидье Дрогба. Конечно, главным бомбардиром той команды был Диего Коста, но в сочетании Дрогба-Моуриньо символизма было предостаточно. И в том числе потому команда выиграла как АПЛ, так и Кубок Лиги. С Кубком Англии и Лигой чемпионов – не сложилось. Хотя… не сложилось – это про весь следующий сезон. Конечно, на фоне чемпионства Лестера там померкло абсолютно все. А у Челси все было как раз не слава Богу – начиная от скандалов имени Моуринью-Евы Корнейро, и заканчивая результатами.

Но ведь банальный вопрос: почему?! Ведь клуб, по большому счету, никто не покинул. Уход едва вернувшегося Дрогба, как и Чеха, можно назвать неким омоложением состава, а возвращение в Атлетико Фелипе Луиса точно нельзя именовать большой потерей, так как заиграть на туманном Альбионе бразильцу толком не удалось. Правша Аспиликуэта и то смотрелся слева в обороне лучше.

В общем, тот сезон как начался поражением от Арсенала в Суперкубке, так и закончился 10-м местом в Премьер-Лиге, а также вылетом на ранних стадиях национальных Кубков и Лиги чемпионов. Хотя киевское Динамо, как мы помним, "синие" в группе опередили, а затем уже в 1/8 вылетели от ПСЖ. Кстати, уже под руководством тоже возглавившего клуб второй раз Гуса Хиддинка. Сменил он на своем посту "Особенного" в декабре месяце.

А в следующем сезоне Челси, уже под руководством Антонио Конте, стал чемпионом вновь…

Лестер

Сезон 2015/2016 – 1 место

Сезон 2016/2017 – 12 место

Пожалуй, в нашей подборке нет такого очевидного случая, где провал настолько предвиделся. Да, возможно кто-то на этом моменте вспомнит о Монпелье, но… тот случай не настолько распиаренный, а некоторые и вовсе, возможно, о нем узнали лишь благодаря прочтению данного текста.

Сказочный сезон Лестера Клаудио Раньери был из разряда историй, в которые трудно поверить. Он был примером того, за что мы с вами любим футбол. Это была прекрасная детская сказка, а ее главные персонажи – сам итальянский специалист, Каспер Шмайхель, Н'Голо Канте, Рияд Марез, Джейми Варди и остальные. На тему того чуда написано слишком много и поэтому если и останавливаться на нем подробнее, то на выходе мы получим отдельный лонгрид. А мы с вами ведь сегодня собрались здесь не для этого.

В розыгрыше-2016/2017 все прогнозировано пошло наперекосяк. Сначала поражение в Суперкубке страны (как же это типично в нашей подборке, вот прям у всех был такой провозвестник, даже у Ливерпуля!) от Манчестер Юнайтед, затем поражение за поражение в АПЛ, и единственное светло пятно в виде 1-го места в группе Лиги чемпионов. Да, в не самой сильной группе, но все же. Правда, в 1/8 "лис" ждал вылет от испанской Севильи, а между этими матчами как раз был уволен Клаудио Раньери…

Дорабатывал сезон с командой исполняющий обязанности Крейг Шекспир. Однако фамилия никакой поэтичности игре Лестера не добавила. Это был прогнозировано провальный сезон — даже несмотря на то, что команда из всех лидеров лишилась перед его началом только Н'Голо Канте. И вот уж интересная деталь, которая нас отсылает к параллели с предыдущей частью статьи: если Челси после сезона провала вновь стал чемпионом, то Лестер и свое единственное золото добыл, перед этим лишь чудом спасшись.

Да-да, в сезоне-2014/2015 тогда еще команда Найджела Пирсона осталась в элите во многом по счастливому стечению обстоятельств. И благодаря ударнейшей концовке, конечно. Представляете, что мог потерять футбол?!

Глеб Скрипченко, Football.ua