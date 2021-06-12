Франция

Французский нападающий раздумывает над уходом в другой клуб.

Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своем будущем, выразив неуверенность, что ПСЖ — лучшее место для его карьеры.

"Мне не обязательно торопиться. Я должен принять правильное решение, что сделать довольно трудно. Я нахожусь в таком месте, где мне нравится, где я чувствую себя хорошо. Но разве это лучшее место для меня? У меня пока нет ответа.

Я знаю, что проект со мной или без меня — не совсем то же самое для клуба. Но ПСЖ понимают мои чувства. Наверное, еще и потому, что знают, что я не буду хитрить.

Хороший игрок также проявляет себя за пределами поля, поступая честно и подтверждая свой класс", — приводит слова Мбаппе France Football.

Отметим, что нынешний контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость на портале Transfermarkt составляет 160 миллионов евро.

Напомним, что ранее президент Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард клуба Килиан Мбаппе не продается.