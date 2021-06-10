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Французский форвард поделился мыслями о немецком специалисте.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе высоко отозвался о бывшем наставнике своего клуба Томасе Тухеле, ныне тренирующим Челси.

"Тухель фантастичен на тактическом уровне. Он точно знает, как будут вести себя соперники, и может очень точно предсказывать матчи. Томас еще очень молодой тренер, это надо учитывать.

Разумеется, он может стать одним из лучших тренеров в будущем, и он доказал это своей победой в Лиге чемпионов. После Евро-2020 я обязательно позвоню ему, потому что у меня с ним действительно хорошие отношения", — сказал французcкий форвард.

Томас Тухель возглавлял ПСЖ с 2018 по 2020 год. Под его руководством французский клуб дошёл до финала Лиги чемпионов сезона-2019/2020, а также дважды стал чемпионом Франции и обладателем Суперкубка Франции и по разу – обладателем Кубка Франции и Кубка французской лиги.

Ранее президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард клуба Килиан Мбаппе не продается.