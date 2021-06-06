Франция

Функционер опроверг слухи об уходе игрока.

Президент французского ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи заявил, что форвард клуба Килиан Мбаппе не продается.

"Мбаппе останется в Париже. Он не продается. Летом Килиан точно не покинет клуб. И бесплатно он тоже не уйдет", — сказал функционер.

Отметим, что нынешний контракт футболиста с парижанами рассчитан до лета 2022 года. Его стоимость на портале Transfermarkt составляет 160 миллионов евро.

Напомним, главным претендентом на футболиста считается мадридский Реал. В СМИ появлялась информация о желании самого Мбаппе переехать в Мадрид.

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