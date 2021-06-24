Франция

Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2024 года.

Реймс на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера Оскара Гарсии.

Соглашение с 48-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2024 года.

Во французском клубе он заменит Давида Гиона, который покинул команду в мае этого года.

По итогам минувшего сезона Реймс занял 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.