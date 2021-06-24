Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2024 года.
Оскар Гарсия, ФК Реймс
24 июня 2021, 10:48
Реймс на своем официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера Оскара Гарсии.
Соглашение с 48-летним испанским специалистом рассчитано до лета 2024 года.
Во французском клубе он заменит Давида Гиона, который покинул команду в мае этого года.
По итогам минувшего сезона Реймс занял 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.
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