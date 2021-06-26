Франция

Марокканец все же переедет во Францию.

Защитник миланского Интера Ашраф Хакими перейдет во французский ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, футболист проявил огромное желание выступать за клуб из Франции, так как видит большие амбиции в случае перехода.

Контракт ПСЖ с Хакими уже согласован. Он будет долгосрочным — на пять лет, до лета 2026 года.

Интер также готов продать 22-летнего футболиста. Однако выжидает, пока парижане улучшат предложение. Боссы ПСЖ готовы выделить 70 миллионов на переход.

Хакими в минувшем сезоне Серии А был результативен. В 37 играх на счету марокканца семь голов и восемь ассистов.



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