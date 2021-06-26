Марокканец все же переедет во Францию.
Ашраф Хакими, Getty Images
26 июня 2021, 06:55
Защитник миланского Интера Ашраф Хакими перейдет во французский ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, футболист проявил огромное желание выступать за клуб из Франции, так как видит большие амбиции в случае перехода.
Контракт ПСЖ с Хакими уже согласован. Он будет долгосрочным — на пять лет, до лета 2026 года.
Интер также готов продать 22-летнего футболиста. Однако выжидает, пока парижане улучшат предложение. Боссы ПСЖ готовы выделить 70 миллионов на переход.
Хакими в минувшем сезоне Серии А был результативен. В 37 играх на счету марокканца семь голов и восемь ассистов.
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