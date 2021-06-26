Защитник миланского Интера Ашраф Хакими перейдет во французский ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, футболист проявил огромное желание выступать за клуб из Франции, так как видит большие амбиции в случае перехода.

Контракт ПСЖ с Хакими уже согласован. Он будет долгосрочным — на пять лет, до лета 2026 года.

Интер также готов продать 22-летнего футболиста. Однако выжидает, пока парижане улучшат предложение. Боссы ПСЖ готовы выделить 70 миллионов на переход.

Хакими в минувшем сезоне Серии А был результативен. В 37 играх на счету марокканца семь голов и восемь ассистов.


Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.