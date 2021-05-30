Италия

"Нерадзурри" готовятся к возможному уходу Хакими.

Ашраф Хакими в ближайшее время может сменить клубную прописку, а потому Интер присмотрел для него замену.

Как сообщает L`Equipe, "нерадзурри" планируют подписать правого защитника Ланса Жонатана Клосса.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел 35 поединков, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами.

Напомним, что Пари Сен-Жермен сделал предложение по Ашрафу Хакими в размере 60 миллионов евро.