"Нерадзурри" готовятся к возможному уходу Хакими.
Жонатан Клосс, фото Лига 1
30 мая 2021, 23:29
Ашраф Хакими в ближайшее время может сменить клубную прописку, а потому Интер присмотрел для него замену.
Как сообщает L`Equipe, "нерадзурри" планируют подписать правого защитника Ланса Жонатана Клосса.
В текущем сезоне 28-летний футболист провел 35 поединков, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами.
Напомним, что Пари Сен-Жермен сделал предложение по Ашрафу Хакими в размере 60 миллионов евро.