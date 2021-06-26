Франция

Конкуренция в борьбе за форварда уже на достаточно высоком уровне.

Как сообщает итальянский журналист Альфредо Педулла, в услугах нападающего римского Лацио Хоакина Корреа активно начал интересоваться французский Пари Сен-Жермен.

26-летний форвард "орлов" привлек внимание французского гранда 11-ю голами и шестью результативными передачами в 38-и матчах прошлого сезона, однако его судьба под руководством новоиспеченного наставника итальянского клуба Маурицио Сарри находится под большим вопросом.

Лацио оценивает своего исполнителя, у которого на руках есть действующий контракт до лета 2024-го года, в 40 млн евро, что превышает его оценку трансферной стоимости порталом Transfermarkt — 30 млн евро.

Впрочем, источник отмечает близость агента игрока, Алессандро Луччи, к спортивному директору ПСЖ Леонардо, что ранее уже сыграло свою роль в переходе Алессандро Флоренци в стан парижан из римской Ромы на правах аренды.

Ранее, Football.ua сообщал об интересе английских клубов к Корреа, однако к детальным переговорам с футболистом и его клубам они все еще не привели.