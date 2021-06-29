Сумма трансфера за молодого форварда составила три миллиона евро.
Конрад де ла Фуэнте (справа), ФК Марсель
29 июня 2021, 21:28
Марсель на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Барселоны Конрадом де ла Фуэнте.
Соглашение между "провансальцами" и 19-летним американским форвардом рассчитано на четыре года.
Сумма трансфера составила три миллиона евро. Также "блаугранас" получат процент от суммы его последующего трансфера.
В минувшем сезоне де ла Фуэнте провел за Барселону два матча в Лиге чемпионов и одну игру в Кубке Испании.
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