Американец согласовал контракт с французским клубом.
Конрад де ла Фуэнте, getty images
21 июня 2021, 10:27
Нападающий Барселоны Конрад де ла Фуэнте в ближайшее временя сменит клубную прописку.
По информации источника, форвард согласовал контракт с Марселем и вскоре пройдет во французском клубе медосмотр, а после подпишет 4-летний контракт.
Сообщается, что сумма трансфера 19-летнего американца составит 3,5 миллиона евро.
В минувшем сезоне де ла Фуэнте провел за Барселону 2 матча в Лиге чемпионов и одну игру в Кубке Испании.
Ранее сообщалось, что Марсель заинтересовался Филиппе Коутиньо.