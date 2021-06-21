Испания

Американец согласовал контракт с французским клубом.

Нападающий Барселоны Конрад де ла Фуэнте в ближайшее временя сменит клубную прописку.

По информации источника, форвард согласовал контракт с Марселем и вскоре пройдет во французском клубе медосмотр, а после подпишет 4-летний контракт.

Сообщается, что сумма трансфера 19-летнего американца составит 3,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне де ла Фуэнте провел за Барселону 2 матча в Лиге чемпионов и одну игру в Кубке Испании.

Ранее сообщалось, что Марсель заинтересовался Филиппе Коутиньо.