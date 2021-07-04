Франция

Итальянскому голкиперу придется бороться за место в стартовом составе.

Джанлуиджи Доннарумма на правах свободного агента подписал долгосрочный контракт с Пари Сен-Жермен.

Такое решение руководства парижан вызвало вопросы, учитывая, что в команде есть опытный Кейлор Навас, который провел отличный сезон.

Как сообщает издание Telefoot, итальянский голкипер будет дублером Наваса в следующем сезоне.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных ударов от соперников за весь футбольный год.