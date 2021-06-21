Италия

Голкипер "россонери" в ближайшее время присоединится к парижскому гранду.

Вратарь сборной Италии и Милана Джанлуиджи Доннарумма находится в шаге от перехода в ПСЖ.

Источник сообщает, что итальянский голкипер сегодня прошел медосмотр для французского клуба.

Джанлуиджи Доннарумма подпишет с парижским грандом контракт до 2026 года, все условия которого были согласованы ранее. Финансовые детали сделки не уточняются.

В прошлом сезоне Доннарумма провел 48 матчей за свой клуб, 15 из которых завершил без пропущенных мячей, в то время как в его воротах оказалось 54 результативных ударов от соперников за весь футбольный год.