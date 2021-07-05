Франция

Полузащитник вернется на родину, спустя три года контракта с лондонским клубом.

Ранее, Football.ua сообщал о том, что полузащитник лондонского Арсенала Маттео Гендузи близок к переходу во французский Марсель.

"Канониры" и сами были не против этого трансфера, так как футболист не входил в планы главного тренера Микеля Артеты по развитию команды. Однако, о скорости переговоров информации не было до того момента, как сам игрок опубликовал сообщение со словами прощания с клубом и его болельщиками.

"Я никогда не забуду стадион Эмирейтс. Я никогда не забуду местных фанатов. Я не забуду город. Я никогда не забуду все то, через что я прошел здесь. Я никогда не забуду, что моим единственным желанием было с гордостью защищать цвета Арсенала.

Спасибо всем тем, кто верил в меня во время моего пребывания здесь, в хорошие и плохие моменты моей карьеры. Я могу только пожелать всего наилучшего клубу и его болельщикам, которые этого заслуживают! Прощай, Арсенал, я никогда не забуду о тебе и навсегда останусь "гуннером", — гласил текст публикации от имени футболиста в Twitter, до того момента, как пост был удален по неизвестным причинам.

Стоит напомнить, что прошлый сезон Гендузи провел в выступлениях за берлинскую Герту, где сыграл в 24-х матчах немецкой Бундеслиги, забив два гола и отдав три результативные передачи.