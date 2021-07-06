Франция

За аргентинцем уже начинают выстраиваться потенциальные покупатели.

Проблемы в переговорном процессе между аргентинским нападающим Лионелем Месси и каталонской Барселоны относительного нового контракта для форварда находятся в замороженном состоянии, пока игрок выступает на Копа Америка-2021 в составе своей национальной сборной.

Однако, это не мешает другим клубам присматриваться к возможности подхватить звездного исполнителя, в случае неудачи при подписании соглашения с "блаугранас".

В частности, французский Пари Сен-Жермен уже подготовил весь необходимый пакет документов для оформления трансфера Месси, и теперь лишь ожидает новостей из столицы Каталонии.

При этом, возможное подписание аргентинского форварда неизменно запустит изменения внутри самого ПСЖ, так как клубу придется пересмотреть баланс заработных плат в коллективе.

Стоит отметить, что это также может затронуть вопрос о продаже Килиана Мбаппе, который не спешит продлевать действующее соглашение с вице-чемпионами Франции.

Таким образом, вариант увидеть в одной команде Мбаппе, Неймара и Месси фактически исключается из-за ограничений по финансовому фейр-плей.