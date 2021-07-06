Франция

Парижский гранд вскоре объявит о подписании марокканского латераля официально.

Правый защитник Интера Ашраф Хакими, как и ожидалось, сменит клубную прописку в летнее трансферное окно и статен игроком Пари Сен-Жермен.

Несмотря на то, что парижский гранд пока не объявил официально о подписании 22-летнего марокканца, в Сети уже "гуляет" его фото с презентации в качестве новоиспеченного игрока ПСЖ.

В минувшем сезоне Ашраф Хакими провел в футболке Интера 45 поединков во всех турнирах, в которых он забил 7 голов и отдал 11 результативных передач. В стане "нерадзурри" марокканский латераль также успел завоевать чемпионство Серии А.

Отмечалось, что за трансфер 22-летнего марокканца Пари Сен-Жермен готов заплатить 70 миллионов евро.