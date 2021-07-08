Франция

Опытный центрбек продолжит карьеру во Франции.

Пари Сен-Жермен на своем официальном сайте объявил о подписании центрального защитника Серхио Рамоса, контракт которого с мадридским Реалом подошел к своему завершению этим летом.

35-летний экс-капитан "сливочных" перешел в новый клуб на правах свободного агента, подписав контракт до 2023-го года.

Финансовые детали соглашения между испанским центрбеком и парижским грандом не уточняются.

Напомним, Серхио Рамос выступал за Реал Мадрид c лета 2005 года. За это время легендарный центрбек провел 671 матч во всех турнирах, в которых он забил 101 гол и отдал 40 результативных передач.