Франция

Центральный защитник поделился эмоциями относительно подписания контракта.

Ранее, французский Пари Сен-Жермен объявил об успешно подписании контракта с испанским центральным защитником Серхио Рамосом, который пополнил состав вице-чемпионов Лиги 1 на правах свободного агента.

35-летний футболист, после официальной процедуры подписания необходимых бумаг, дал свой первый комментарий уже в статусе футболиста "красно-синих".

"Я очень рад присоединиться к Пари Сен-Жермен. Это большое изменение в моей жизни, новый вызов и день, который я никогда не забуду. Я горжусь тем, что являюсь частью этого очень амбициозного проекта и присоединяюсь к команде с отличными игроками.

Это клуб, который уже зарекомендовал себя на высшем уровне и имеет прочную основу. Я хочу продолжать расти вместе с Парижем и помогать команде работать, чтобы выигрывать титулы".

Стоит отметить, что на данный момент Рамос продолжает восстанавливаться т воспаления сухожилия, а его возвращение к тренировочному процессу намечено на середину июля.