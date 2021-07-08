Франция

Функционер поделился эмоциями относительно подписания контракта с культовым исполнителем.

Испанский центральный защитник Серхио Рамос поставил подпись под соглашением со французским Пари Сен-Жермен, завершив тем самым процесс перехода в стан вице-чемпионов Лиги 1 образца прошлого сезона на правах свободного агента.

После успешного заключения сделки с культовым исполнителем, президент "красно-синих" Насер Аль-Хелаифи дал комментарий относительно своих впечатлений от подписания нового статусного игрока.

"ПСЖ сегодня приветствует одного из величайших игроков нашего времени. Мы рады сообщить, что к нам присоединяется Серхио Рамос. Серхио — совершенный футболист, один из лучших защитников в истории. Он — прирожденный конкурент, лидер и большой профессионал. Его большой опыт и его амбиции полностью гармонируют с клубными целями и задачами.

Я горжусь тем, что вижу его с футболкой Пари Сен-Жермен в руках, и я знаю, что наши болельщики окажут ему фантастический прием", — подытожил функционер.

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