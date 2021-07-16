Франция

Испанский голкипер попросту не выдержал конкуренции.

В начале осени 2020-го года испанский голкипер Серхио Рико совершил трансфер из андалузской Севильи во французский Пари Сен-Жермен в надежде стать полноценным кандидатом на замену основному голкиперу "красно-синих" Кейлору Навасу.

Сезон-2020/21 для 27-летнего футболиста в этом плане можно считать в чем-то успешным — ему доверили провести 13 матчей, в которых он пропустил девять голов, восемь раз при этом отстояв "на ноль".

Однако, трансферная политика французских вице-чемпионов в последние дни попросту не оставляет надежд голкиперу на получение регулярной игровой практики, так как приход в клуб Джанлуиджи Доннаруммы выводит испанца за пределы кандидата для замены Навасу.

При этом, парижане будут вынуждены формировать свою заявку на Лигу чемпионов УЕФА с учетом требования организаторов относительно присутствия в ней не менее восьмерых футболистов, которые являются продуктами академии клуба, поэтому резервный голкипер Александр Летелье имеет куда больше шансов на попадание в обойму.

С позицией "четвертого номера" в ротации Маурисио Почеттино Серхио Рико мириться не захотел, поэтому запросил у своего клуба исходящий трансфер за три года до конца контракта.

Отметим, что портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 млн евро.