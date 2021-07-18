Франция

Парижский гранд хотел бы заполучить аргентинского форварда.

Пари Сен-Жермен по-прежнему заинтересован в подписании нападающего Лацио Хоакина Корреа. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, главный тренер римского клуба Маурицио Сарри не против отпустить 26-летнего аргентинца в парижский гранд, если в сделку будет включен Пабло Сарабия.

Руководство Лацио готово рассмотреть такой вариант обмена футболистами, если за Хоакина Корреа они получат не только Сарабию, но и доплату в размере 18-20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Корреа провел за римский клуб 38 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 11 голов и отдать 6 результативных передач. Что касается Сарабии, то на его счету 37 матчей за ПСЖ, 7 голов и 4 ассиста.

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