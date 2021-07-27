Франция

Футболист вернулся во Францию.

Защитник английского Кристал Пэлас Мамаду Сахо перешел во французский Монпелье. Об этом сообщает пресс-служба "паладинов".

31-летний защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. О длительности контракта не сообщается.

В минувшем сезоне бывший футболист Ливерпуля и ПСЖ сыграл всего семь игр.

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