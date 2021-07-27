Футболист вернулся во Францию.
Мамаду Сахо, Getty Images
27 июля 2021, 16:55
Защитник английского Кристал Пэлас Мамаду Сахо перешел во французский Монпелье. Об этом сообщает пресс-служба "паладинов".
31-летний защитник перебрался в клуб на правах свободного агента. О длительности контракта не сообщается.
В минувшем сезоне бывший футболист Ливерпуля и ПСЖ сыграл всего семь игр.
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