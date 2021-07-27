Бордо после преодоления финансовых трудностей, которые грозили клубу банкротством, обзавелся новым тренером.

Как сообщает официальный сайт жирондинского клуба, им стал бывший менеджер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Отметим, что швейцарцы вместе с Владимиром Петковичем дошли до четвертьфинала Евро-2020, где вылетели от испанцев.

Перед работой в сборной Швейцарии 57-летний тренер возглавлял римский Лацио.

Напомним, что Бордо вернул старый логотип уже через год после замены.