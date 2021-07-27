Франция

Жирондинцы обзавелись новым главным тренером.

Бордо после преодоления финансовых трудностей, которые грозили клубу банкротством, обзавелся новым тренером.

Как сообщает официальный сайт жирондинского клуба, им стал бывший менеджер сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Отметим, что швейцарцы вместе с Владимиром Петковичем дошли до четвертьфинала Евро-2020, где вылетели от испанцев.

Перед работой в сборной Швейцарии 57-летний тренер возглавлял римский Лацио.

Напомним, что Бордо вернул старый логотип уже через год после замены.