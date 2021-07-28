Футболист может сменить Италию на Францию.
Джованни Симеоне, getty images
28 июля 2021, 10:23
Нападающий Кальяри Джованни Симеоне близок к переходу во французский Марсель. Об этом сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, клуб арендует футболиста в ближайшее время. В арендном соглашении будет опция выкупа за 10 миллионов евро в случае соблюдения определенных условий.
Также сообщалось, что в услугах Симеоне-младшего заинтересована Сельта и сам футболист хотел бы поиграть в Ла Лиге.
В минувшем сезоне Джованни Симеоне провел за Кальяри 30 поединков в Серии А, в которых он забил 10 голов и отдал 4 результативные передачи.