Франция

Нигерийский форвард "монегасков" продолжит карьеру в Греции.

Нападающий Монако Генри Оньекуру продолжит свою карьеру в греческом Олимпиакосе, сообщает пресс-служба "красно-белых".

Соглашение с 24-летним нигерийцем рассчитано до лета 2025 года.

Оньекуру перебрался в Монако и отыграл в составе "монегасков" полсезона. После этого он дважды выступал за турецкий Галатасарай на правах аренды.

В прошедшем сезоне Оньекуру провел 15 поединков, в которых забил пять голов и отдал четыре ассиста.

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