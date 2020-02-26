Турция

Полузащитник Саутгемптона Марио Лемина и вингер Монако Генри Оньекуру останутся в Турции еще на сезон.

Галатасарай согласовал с Саутгемптоном и Монако продление аренды Марио Лемина и Генри Оньекуру до конца сезона-2020/21 — сообщает Fanatik.

26-летний полузащитник национальной сборной Габона (11 матчей, 3 гола) Лемина выступал за Лорьян (18 матчей во всех турнирах, 0 голов), Марсель (50, 2), Ювентус (42, 3), Саутгемптон (49, 1) и Галатасарай (23, 1).

22-летний вингер национальной сборной Нигерии (11 матчей, 1 гол) Оньекуру выступал за Эупен (60 матчей во всех турнирах, 30 голов), Андерлехт (28, 10), Монако (4, 0) и Галатасарай (44, 16).

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