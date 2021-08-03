Франция

Футболист стал полноценном игроком "монегасков".

Французский Лион на своем официальном сайте сообщил, что продал хавбека Жана Лукаса в Монако.

"Монегаски" приобрели футболиста за 12 миллионов евро. Также клуб заплатит один миллион евро бонусами и выплатит 15% от суммы дальнейшей перепродажи.

Минувший сезон 23-летний футболист выступал за Брест на правах аренды. В 16 матчах он отметился двумя голевыми пасами.

Также отметим, что Лукас выступал за Лион с 2019 года. С тех пор на его счету 25 матчей и три мяча за клуб во всех турнирах.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.