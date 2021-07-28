Футболист хочет закрепиться в Барсе.
Сержиньо Дест, Getty Images
28 июля 2021, 15:29
Защитник каталонской Барселоны Серджиньо Дест исключает возможность ухода из клуба.
Футболист получил несколько хороший предложений, в частности от Арсенала, Боруссии Д и Монако, однако ответил на них отказом.
Основная причина — американский защитник намерен раскрыться в Барселоне и готов бороться за место в основном составе.
Главный тренер "сине-гранатовых" Рональд Куман сообщил Десту, что рассчитывает на него в предстоящем сезоне.
В минувшем сезоне Дест провел за Барселону 30 матчей в Ла Лиге, в которых отметился двумя забитыми голами.
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