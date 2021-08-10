Франция

Футболист дал первое интервью в качестве игрока Парижа.

Новичок французского ПСЖ Лионель Месси пообщался с прессой после подписания контракта с новым клубом.

"Я рад начать новую главу своей карьеры в Пари Сен-Жермен. Амбиции ПСЖ полностью соответствуют моим. Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб.

Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков, и я с нетерпением жду возможности выйти на поле Парк-де-Пренс", — сказал Месси.

Напомним, аргентинец подписал контракт с парижанами на два года с возможностью продления еще на год.

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