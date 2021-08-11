Франция

Подписание контракта с аргентинцем стало большим событием даже для столицы Франции.

Ни для кого не является секретом тот факт, что столица Франции — Париж — все еще остается одним из наиболее популярных туристических центров Европы.

Однако, для тех гостей данной локации, которым накануне удалось в ней побывать, главной достопримечательностью стал стадион Парк-де-Пренс и расположенный рядом с ним отель, в котором проходило подписание контракта между Пари Сен-Жермен и аргентинским нападающим Лионелем Месси.

День был очень насыщен на события медийного, организационного и спортивного характера, поэтому у пресс-службы "красно-синих" появился повод порадовать нас содержательным видеороликом, в котором показано то, какими были первые сутки Лионеля Месси в столице Франции.

Напомним, что также стал известен номер на игровой футболке, под которым аргентинец будет выступать в новом сезоне.