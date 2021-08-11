Франция

Функционер заверил, что его клуб всегда придерживается финансового регламента УЕФА.

После преисполненного событиями первого дня своего нахождения в стане французского Пари Сен-Жермен, в графике нападающего Лионеля Месси было запланировано проведение его первой пресс-конференции уже в статусе полноценного игрока "красно-синих".

В отличии от мероприятия недавнего прошлого, когда аргентинец прощался с каталонской Барселоной, в конференц-зале Парк-де-Пренс было место исключительно далеко идущим планам и положительным эмоциям.

Помимо выступления самого футболиста, слово также получил президент клуба — Насер Аль-Хелаифи: "Я очень счастлив и испытываю гордость от того факта, что могу представлять вам Лионеля Месси в качестве игрока Пари Сен-Жермен. Это исторический день для клуба и всего футбольного мира. Фантастический момент, и все это прекрасно понимают.

Лео — волшебный футболист, прирожденный победитель. Его появление взбудоражило фанатов по всему миру. Это потрясающее явление.

Я помню мой первый день в этом клубе, девять лет назад. Люди раздумывали над тем, что мы собираемся делать с клубом. Сейчас я могу сказать, что мы очень гордимся тем, где находимся на сегодняшний день. Я хочу поблагодарить Лео, его жену, его отца Хорхе, и всех, кто сделал этот переход возможным.

Не забываю также и о своей команде: спортивном директоре Леонардо, который выполняет фантастическую работу. Также, Жан-Клод Уайт, спасибо тебе, ты многое отдал этому клубу.

Теперь, начнется работа непосредственно на поле. Лео выиграл много трофеев, поэтому я уверен, что он принесет в наш клуб их еще больше. С нашей командой, нашим главным тренером, которые являются для меня лучшими в мире.

Были разговоры о финансовой стороне сделки. Скажу лишь то, что мы знаем о правилах финансового фейр-плей, и всегда их уважаем. Если мы подписали Лео, то это лишь потому, что можем себе это позволить. Наш финансовый отдел основательно изучил все возможные варианты для этой сделки.

С другой стороны, факт присутствия Лео в команде приносит огромную прибыль. СМИ должны обращать внимание и на этот момент тоже. Это огромный актив для клуба, который только растет в цене. Его влияние невероятно. Надеюсь, Лео не будет просить повышения зарплаты (смеется). Очевидно, что мы уважаем установившиеся правила.

С наличием ПСЖ в чемпионате, Лига 1 прогрессирует. Права на трансляции растут в цене, коммерческие партнеры получают свою прибыль. Все хотят смотреть за игрой ПСЖ. Это также приносит пользу и остальным клубам лиги. Мне звонили несколько президентов клубов и благодарили за подписание Лео.

Все, что мы делаем, предназначено не только для нашего клуба, но и для всего чемпионата. Также, хочу выразить благодарность Винсенту Лабруне (президент французской лиги — ред.) за его поддержку. Мы работаем для себя, города и Лиги 1 в том числе".

Кроме того, функционера спросили о текущем положении дел вокруг Килиана Мбаппе: "Килиан — игрок ПСЖ. Он хочет побеждать. Он публично заявил, что хочет играть в конкурентоспособной команде. Теперь, мы ее собрали окончательно. Больше сделать мы, увы, не сможем".

Уже в скором времени, 14 августа, ПСЖ предстоит провести домашний матч против Страсбура, в заявку на который имеет шансы быть включенным Лионель Месси.