Франция

Нападающий уже в скором времени может сменить клубную прописку.

Английский Ливерпуль не стал препятствовать желанию своего швейцарского нападающего Джедрана Шакири получать игровую практику, со своей стороны выставив желаемую сумму отступных за футболиста, позволив ему тем самым самому решать свою дальнейшую судьбу.

Согласно информации от итальянского журналиста Николо Скиры, покупатель на 29-летнего исполнителя не заставил себя долго ждать.

Французский Лион выступил с предложением о приобретении игрока, гарантировав тому контракт до 2024-го года, который будет подкреплен заработной платой в 350 тыс. евро в месяц.

Сообщается, что в ближайшие часы состоится заключительный раунд переговоров на уровне клубов, по результатам которого и можно будет судить об итоговом решении "красных".

Отметим, что в прошлом сезоне Шакири провел 22 матча за английский коллектив, забив при этом один гол и отдав четыре голевые передачи.