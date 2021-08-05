Англия

Английский клуб готов отпустить швейцарца за 15 миллионов евро.

Нападающий Ливерпуля Джердан Шакири может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно. Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство английского клуба готово отпустить 29-летнего швейцарца за 15 миллионов евро. Однако Ливерпуль исключает вариант с арендой или разрывом контракта.

Шакири выступает за Ливерпуль с 2018 года и его действующий контракт рассчитан до лета 2023 года. В прошедшей кампании он провел 14 поединков.

Ранее сообщалось, что в услугах Шакири заинтересованы Наполи и Лацио.

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