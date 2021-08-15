Франция

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Пари Сен-Жермен в рамках второго тура чемпионата Франции принимал на своем поле Страсбур, устроив яркую церемонию представления новичков перед стартовым свистком.

И уже с первых минут матча хозяева поля обосновались на чужой половине, еще до исхода первого получаса игрового времени фактически предрешив исход дуэли тремя забитыми мячами. После перерыва гостям удалось отыграть сразу два пропущенных гола, однако уже перед завершением основного времени Сарабия окончательно закрыл данный поединок.

Обзор матча:

ПСЖ — Страсбур 4:2

Голы: Мкарди, 3, Мбаппе, 25, Дракслер, 27, Сарабия, 86 — Гамейро, 53, Ажорк, 64.

ПСЖ: Навас — Хакими, Керер, Кимпембе, Диалло — Дина (Данилу, 60), Эррера, Вейналдум (Рафинья, 88) — Дракслер (Сарабия, 71), Икарди (Муинга, 88), Мбаппе.

Страсбур: Селс — Фила (Каси, 63), Перрен, Сиссоко, Джику, Льенар — Ахолу (Томассон, 42), Прцич (Сиби, 76), Бельгард — Ажорк (Диалло, 76), Гамейро (Маджид, 76).

Предупреждения: Дина — Фила, Джику, Бельгард.

На 81- минуте был удален Александер Джику (Страсбур) (повторное предупреждение).