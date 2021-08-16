Франция

Защитник готов покинуть стан ПСЖ.

Французский фланговый защитник Левен Кюрзава по ходу прошлого сезона неоднократно страдал от различной степени тяжести повреждений, в результате чего так и не сумел полноценно закрепиться в стартовом составе Пари Сен-Жермен ни под руководством Томаса Тухеля, ни при сменившем его Маурисио Почеттино.

Как итог, 28-летний игрок обороны за три года до завершения своего действующего соглашения с "красно-синими" уведомил клуб о желании перейти в другой коллектив, после чего начал рассматривать предложения, среди которых до определенного момента можно было выделить лишь вариант с турецким Галатасараем.

Однако, как сообщает французский ресурс RMC, на контакт с представителями футболиста вышел Лион, и уже в эти выходные прошли переговоры на уровне клуб – игрок, результатом которых стало согласие Кюрзава на трансфер.

Теперь, дело за самими представителями Лиона и ПСЖ, которым предстоит обсудить вопрос компенсации за футболиста, трансферную стоимость которого портал Transfermarkt оценил в 12 млн евро.

Как считают во Франции, данную сделку уже можно считать завершенной, так как "красно-синие" не станут отказываться от возможности компенсировать часть затрат на свою летнюю трансферную кампанию за счет продажи футболиста с малой долей игрового времени.

За прошлый сезон Кюрзава сыграл 27 матчей, забив один гол и отдав шесть голевых передач, а также принял участие в матче за Суперкубок Франции-2021 против Лилля (0:1), выйдя на поле на девять минут.