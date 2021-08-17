Франция

Игрок не выдерживает конкуренции на своей позиции.

Итальянский левый фланговый защитник Эмерсон Палмьери, по всей видимости, окончательно потерял надежды закрепиться в основном составе действующего обладателя трофея Лиги чемпионов УЕФА, поэтому "синие" на данный момент озадачены поиском для него нового клуба.

Согласно информации авторитетного итальянского журналиста Даниэле Лонго, французский Лион ближе всех остальных претендентов на 27-летнего исполнителя подобрался к заключению сделки с "пенсионерами".

В конкуренции с Маркосом Алонсо и Беном Чилвеллом, итальянец большую часть времени оказывался за пределами стартового состава своей команды, однако, несмотря на этот факт, он обладает медалями за победу в той же Лиге чемпионов, Лиге Европы, Суперкубке УЕФА и Кубке Англии в составе Челси.

Поскольку уже в ближайшее время Лион может потерять своего игрока на данной позиции, Максвелла Корне, за которым активно охотится Бернли, то желание "плохих парней" подписать аналогичного ему по стоимости Эмерсона вполне очевидно.

За весь прошлый сезон Эмерсон лишь 15 раз (789 минут) появлялся на футбольном поле в матчах за Челси, забив при этом один мяч.