Франция

Итальянский защитник продолжит свою карьеру в чемпионате Франции.

Лион на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с защитником Челси Эмерсоном Палмьери.

Арендное соглашение с 27-летним итальянцем рассчитано до конца нынешнего сезона.

Сумма аренды составила 500 тысяч евро, а еще столько же "синие" могут получить в качестве бонусов. Также у французского клуба есть опция выкупа контракта, которая будет доступна следующим летом.

В прошедшем сезоне Эмерсон провел 15 поединков, в которых забил один мяч.

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