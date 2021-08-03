Италия

В случае неудачи "партенопеи" попробуют запасной вариант, и тоже в АПЛ.

Наполи возобновил интерес к игроку Челси Эмерсону и провел очередной этап переговоров — сообщает Football Italia.

Главный тренер Наполи Лучано Спаллетти назвал игрока сборной Италии своей приоритетной целью на летнем трансферном рынке, однако финансовые запросы Челси заставили неаполитанцев на время отказаться от этого варианта.

В случае еще одной неудачи, Наполи намерен переключиться на защитника Ливерпуля Константиноса Цимикаса.

26-летний Эмерсон сыграл 16 матчей (0 голов) за национальную сборную Италии и выступал за Сантос (33 матча во всех турнирах, 3 гола), Палермо (9, 0), Рому (47, 2) и Челси (70, 2).

25-летний Цимикас провел 9 матчей за национальную сборную Греции (0 голов) и выступал за Олимпиакос (86 матчей во всех турнирах, 0 голов), Эсбьерг (13, 2), Виллем II (37, 6) и Ливерпуль (7, 0).