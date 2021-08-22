Франция

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

Монако в рамках поединка третьего тура чемпионата Франции принимал на своем поле Ланс и потерпел поражение со счетом 0:2.

"Монегаски" пропустили гол, но затем соперник остался в меньшинстве. Тем не менее, подопечные Ковача не смогли извлечь из этого дивиденды, пропустив в конце матча еще один мяч.

Обзор матча:

Монако — Ланс 0:2

Голы: Ганаго, 51, Банза, 90+5

Монако: Нюбель — Агилар (Сидибе, 84), Дисаси, Павлович, Кайо Энрике — Головин, Тчуамени (Желсон Мартинш, 63), Жан Лукас, Диоп (Фабрегас, 76) — Бен-Йеддер (Фолланд, 63), Диатта (Боаду, 64).

Ланс: Лека — Клосс, Гради, Данзо, Медина — Мачадо (Франковски, 46), Какута (Айдара, 76), Фофана, Дукоре — Сотока (Банза, 75), Ганаго (Каюзак, 65).

Предупреждения: Павлович — Лека

Удаление: Головин, 86 — Дукоре, 61