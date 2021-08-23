Франция

Игроку осталось только пройти медицинское обследование в новом клубе.

Согласно информации на официальном сайте французского Лиона, клубу удалось достичь принципиального соглашения с английским Ливерпулем относительно будущего трансфера нападающего "красных" Джердана Шакири.

29-летний швейцарский футболист уже прибыл в расположение своей возможной новой команды, где был встречен культовым экс-футболистом Жуниньо Пернамбукано, вечером в воскресенье, 22 августа, а на утро понедельника у него запланированы обязательные медицинские тесты, лишь по итогам прохождения которых можно будет переходить к оформлению официальных бумаг.

В новом сезоне Шакири не принимал участия в матчах Ливерпуля, однако уже по 22-м сыгранным поединкам (1 гол + 4 голевые передачи) за прошлый футбольный год можно было судить о том, что в планы Юргена Клоппа игрок не входит, что и стало причиной трансфера.

Стоит отметить, что текущее трансферное окно стало чуть ли не последней возможностью "красных" заработать хоть какие-то деньги на своем исполнителе, контракт которого завершался бы уже следующим летом, а текущая трансферная стоимость была оценена порталом Transfermarkt в 12 млн евро.

Напомним, что относительно недавно Лион объявил об аренде защитника лондонского Челси Эмерсона Палмьери.