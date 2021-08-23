Франция

Пабло Лонгория прокомментировал решение команды отказаться от выхода на поле и продолжения игры с Ниццей в Лиге 1.

Президент Марселя Пабло Лонгория прокомментировал скандальный инцидент, который произошел в гостевом поединке третьего тура французской Лиги 1 против Ниццы.

Напомним, на 74-й минуте при счете 1:0 в пользу Ниццы болельщики хозяев начали кидать бутылки с водой в сторону соперника. Одна из бутылок попала в Пайета, который подобрал ее и другие, и начал кидать их обратно в сторону ультрас.

После этого фанаты вырвались на поле и началась драка с участием футболистов и других лиц, присутствующих на матче. В итоге матч был прерван, после чего игроки Марселя отказались выходить на поле.

"На таких примерах нужно создавать прецеденты для нашего футбола. Судья нам подтвердил, что не хочет продолжать матч, поскольку он не может гарантировать безопасность игроков. Но лига настояла на своем. Мы решили не возобновлять матч из соображений безопасности. Это неприемлемо для нас, поэтому мы решили не продолжать игру", — приводит слова Лонгории RMC Sport.

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