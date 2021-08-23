Франция

Футбольный вечер во Франции прошел как никогда горячо.

В рамках третьего тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле принимала Марсель, с которым имела равное количество очков (4) после предыдущих сыгранных поединков.

Поединок получился достаточно напряженным, так как гости владели инициативой в контроле мяча практически все игровое время, однако пропустили на старте второго тайма, в результате чего давление с их стороны лишь продолжило нарастать.

Как итог, в финальном отрезке поединка на первый план вышли исключительно эмоции, что в последствии привело к окончательному срыву проведения встречи.

Триггером к подобному стечению обстоятельств стал эпизод на 74-й минуте, когда во время подготовки к исполнению углового на левом фланге со стороны фанатской трибун хозяев поля в спину нападающего гостей Димитри Пайета угодила брошенная с трибун бутылка с жидкостью.

Lemparan ini dibalas Payet dan pemain Marseille dengan melempar balik botol dan menendang bola ke arah tribun suporter Nice.



Merasa mendapat perlawanan, suporter Nice spontan langsung menyerbu ke dalam lapangan.pic.twitter.com/0g4fMeejwu — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021

Футболист бурно отреагировал на данный эпизод, отбросив попавший в него предмет обратно в сторону метавших и, по предварительной информации, попал в одного из фанатов, после чего на поле хлынула толпа агрессивно настроенных молодых людей.

Laga antara Nice vs Marseille tadi terpaksa dihentikan di menit ke-77 akibat kerusuhan suporter Nice dengan pemain Marseille.



Kerusuhan berawal dari lemparan botol suporter Nice yang mengenai Dimitri Payet. 😬pic.twitter.com/ZANFRbwsMD — Extra Time Indonesia (@idextratime) August 22, 2021

Завязалась массовая драка, во время которой один из членов технического персонала Марселя ударил поклонника Ниццы, что только увеличило градус противостояния.

One of the Marseille staff ran on and lumped a Nice fan ffs 🤣 pic.twitter.com/Vq0aq1rN1u — Pato (@jpaterson97) August 22, 2021

Успокаивать фанатов Ниццы, уже после произошедшего, спустился даже президент клуба Жан-Пьер Ривер.

В это время футболисты Марселя уже скрылись в подтрибунных помещениях, откуда так и не вернулись на футбольное поле, даже несмотря на решение главного арбитра матча Бенуа Бастьена продолжать игру.

Футболисты Ниццы появились на футбольном поле, однако их соперники отказались от возобновления игры, несмотря на уговоры капитана хозяев поля Данте.

France. 22.08.2021

Crazy scenes in the match between Nice and Marseille.



Marseille player Dimitri Payet gets hit with a bottle from the crowd while taking a corner, throws the bottle back into the stands. Then Nice fans storm the field and try to reach Marseille players. pic.twitter.com/hbhAhTP253 — HooligansTV (@HooligansTV_eu) August 22, 2021

Во время конфликта, помимо Пайета, пострадали также и игроки гостей Маттео Гендузи и Луан Перес.

В экстренном порядке к болельщикам Марселя был вынужден обратиться президент клуба Пабло Лонгория (доступно только на французском).

Les mots du président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 suite aux incidents survenus ce soir à l'Allianz Riviera. #OGCNOM pic.twitter.com/DqyVtWXQJp — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 22, 2021

"Нам необходимо создать прецедент для французского футбола вокруг этих событий. Судья был внутри этого эпизода, после чего подтвердил нам, что безопасность на стадионе не была должным образом обеспечена. Его решение заключалось в том, чтобы окончательно прервать поединок, но руководство Лиги 1 дало отмашку продолжать, что было для нас неприемлемым".

Выступил перед публикой с заявлением также и президент Ниццы Жан-Пьер Ривер, сказав, что "не понимает причин, по которым Марсель не стал продолжать игру, спустя почти часовую паузу", и обвинил технический персонал и футболистов соперников "в разжигании ситуации".

"Произошло достаточно много разных событий. Я сказал представителям Марселя, что их отказ продолжать игру — это не футбольное решение, а лишь дополнительно разжигание нарушений общественного порядка. Есть спорт — есть общественный порядок, поэтому мы должны были продолжать игру. Пока этого не произойдет, ситуация будет только накаляться. Фанаты гарантировали мне, что ситуация будет под контролем".

Реакция пришла даже со стороны мэра города Марсель Бенуа Паяна: "Игроки травмированы, безопасности на трибунах нет. Матч Ницца — марсель ни в коем случае не должен быть доигран. Печальное стечение обстоятельств, но я горжусь командой своего города, которая не поддалась этому авантюрному решению лиги возобновлять игру".

#payet #OGCNOM

C'est normal qu'il pète un câble à la fin pic.twitter.com/9tK1ucop0a — Al Walid Bin McCourt (@Nad06Nad) August 22, 2021

Как итог, этой ночью игру продолжать уже никто не стал, но теперь Марселю грозит техническое поражение за отказ возобновлять поединок, а Ницца, скорее всего, столкнется с длительной дисквалификацией, по крайней мере, части домашних трибун.