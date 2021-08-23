Футбольный вечер во Франции прошел как никогда горячо.
Ницца — Марсель, AFP
23 августа 2021, 07:17
В рамках третьего тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле принимала Марсель, с которым имела равное количество очков (4) после предыдущих сыгранных поединков.
Поединок получился достаточно напряженным, так как гости владели инициативой в контроле мяча практически все игровое время, однако пропустили на старте второго тайма, в результате чего давление с их стороны лишь продолжило нарастать.
Как итог, в финальном отрезке поединка на первый план вышли исключительно эмоции, что в последствии привело к окончательному срыву проведения встречи.
Триггером к подобному стечению обстоятельств стал эпизод на 74-й минуте, когда во время подготовки к исполнению углового на левом фланге со стороны фанатской трибун хозяев поля в спину нападающего гостей Димитри Пайета угодила брошенная с трибун бутылка с жидкостью.
Футболист бурно отреагировал на данный эпизод, отбросив попавший в него предмет обратно в сторону метавших и, по предварительной информации, попал в одного из фанатов, после чего на поле хлынула толпа агрессивно настроенных молодых людей.
Завязалась массовая драка, во время которой один из членов технического персонала Марселя ударил поклонника Ниццы, что только увеличило градус противостояния.
Успокаивать фанатов Ниццы, уже после произошедшего, спустился даже президент клуба Жан-Пьер Ривер.
В это время футболисты Марселя уже скрылись в подтрибунных помещениях, откуда так и не вернулись на футбольное поле, даже несмотря на решение главного арбитра матча Бенуа Бастьена продолжать игру.
Футболисты Ниццы появились на футбольном поле, однако их соперники отказались от возобновления игры, несмотря на уговоры капитана хозяев поля Данте.
Во время конфликта, помимо Пайета, пострадали также и игроки гостей Маттео Гендузи и Луан Перес.
В экстренном порядке к болельщикам Марселя был вынужден обратиться президент клуба Пабло Лонгория (доступно только на французском).
"Нам необходимо создать прецедент для французского футбола вокруг этих событий. Судья был внутри этого эпизода, после чего подтвердил нам, что безопасность на стадионе не была должным образом обеспечена. Его решение заключалось в том, чтобы окончательно прервать поединок, но руководство Лиги 1 дало отмашку продолжать, что было для нас неприемлемым".
Выступил перед публикой с заявлением также и президент Ниццы Жан-Пьер Ривер, сказав, что "не понимает причин, по которым Марсель не стал продолжать игру, спустя почти часовую паузу", и обвинил технический персонал и футболистов соперников "в разжигании ситуации".
"Произошло достаточно много разных событий. Я сказал представителям Марселя, что их отказ продолжать игру — это не футбольное решение, а лишь дополнительно разжигание нарушений общественного порядка. Есть спорт — есть общественный порядок, поэтому мы должны были продолжать игру. Пока этого не произойдет, ситуация будет только накаляться. Фанаты гарантировали мне, что ситуация будет под контролем".
Реакция пришла даже со стороны мэра города Марсель Бенуа Паяна: "Игроки травмированы, безопасности на трибунах нет. Матч Ницца — марсель ни в коем случае не должен быть доигран. Печальное стечение обстоятельств, но я горжусь командой своего города, которая не поддалась этому авантюрному решению лиги возобновлять игру".
Как итог, этой ночью игру продолжать уже никто не стал, но теперь Марселю грозит техническое поражение за отказ возобновлять поединок, а Ницца, скорее всего, столкнется с длительной дисквалификацией, по крайней мере, части домашних трибун.