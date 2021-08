В рамках третьего тура французской Лиги 1 Ницца на своем поле принимала Марсель, с которым имела равное количество очков (4) после предыдущих сыгранных поединков.

Поединок получился достаточно напряженным, так как гости владели инициативой в контроле мяча практически все игровое время, однако пропустили на старте второго тайма, в результате чего давление с их стороны лишь продолжило нарастать.

Как итог, в финальном отрезке поединка на первый план вышли исключительно эмоции, что в последствии привело к окончательному срыву проведения встречи.

Триггером к подобному стечению обстоятельств стал эпизод на 74-й минуте, когда во время подготовки к исполнению углового на левом фланге со стороны фанатской трибун хозяев поля в спину нападающего гостей Димитри Пайета угодила брошенная с трибун бутылка с жидкостью.

Футболист бурно отреагировал на данный эпизод, отбросив попавший в него предмет обратно в сторону метавших и, по предварительной информации, попал в одного из фанатов, после чего на поле хлынула толпа агрессивно настроенных молодых людей.

Завязалась массовая драка, во время которой один из членов технического персонала Марселя ударил поклонника Ниццы, что только увеличило градус противостояния.

Успокаивать фанатов Ниццы, уже после произошедшего, спустился даже президент клуба Жан-Пьер Ривер.

В это время футболисты Марселя уже скрылись в подтрибунных помещениях, откуда так и не вернулись на футбольное поле, даже несмотря на решение главного арбитра матча Бенуа Бастьена продолжать игру.

Футболисты Ниццы появились на футбольном поле, однако их соперники отказались от возобновления игры, несмотря на уговоры капитана хозяев поля Данте.

France. 22.08.2021

Crazy scenes in the match between Nice and Marseille.



Marseille player Dimitri Payet gets hit with a bottle from the crowd while taking a corner, throws the bottle back into the stands. Then Nice fans storm the field and try to reach Marseille players. pic.twitter.com/hbhAhTP253