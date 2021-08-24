Франция

Аргентинец сыграет в чемпионате Франции.

В летнее трнасферное окно французский ПСЖ совершил громкий трансфер — подписал на правах свободного агента Лионеля Месси.

Футболист только начал полноценные тренировки с одноклубниками, так как завершал последние нюансы переезда из Барселоны в Париж.

Тем не менее, аргентинец дебютирует за парижан уже 29 августа, в поединке четвертого тура Лиги 1 против Реймса.

Ранее сообщалось, что Месси и Роналду не попали в топ-3 лучших игроков сезона от УЕФА во второй раз подряд.

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