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Лионель Месси занял четвертое место в голосовании, а Криштиану Роналду — девятый.

Сегодня УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку года, в число которых попали три полузащитника — Жоржиньо, Нголо Канте и Кевин де Брюйне.

Таким образом, в тройку лучших не попали Лионель Месси, перешедший в ПСЖ, а также Криштиану Роналду из Ювентуса, которые заняли четвертое и девятое места в голосовании.

По информации Squawka Football, Месси и Роналду во второй сезон подряд не смогли попасть в топ-3 голосования на награду от УЕФА.

Места с четвертого по десятое были распределены следующим образом:

4. Лионель Месси (Барселона) — 148 очков

5. Роберт Левандовски (Бавария) — 140

6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 49

7. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) — 31

8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — 18

9. Криштиану Роналду (Ювентус) — 16

10. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) — 15

Также ранее стали известны имена претендентов на приз лучшему наставнику прошедшего сезона.