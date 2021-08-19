Лионель Месси занял четвертое место в голосовании, а Криштиану Роналду — девятый.
Лионель Месси и Криштиану Роналду, Getty Images
19 августа 2021, 21:42
Сегодня УЕФА назвал тройку претендентов на приз лучшему игроку года, в число которых попали три полузащитника — Жоржиньо, Нголо Канте и Кевин де Брюйне.
Таким образом, в тройку лучших не попали Лионель Месси, перешедший в ПСЖ, а также Криштиану Роналду из Ювентуса, которые заняли четвертое и девятое места в голосовании.
По информации Squawka Football, Месси и Роналду во второй сезон подряд не смогли попасть в топ-3 голосования на награду от УЕФА.
Места с четвертого по десятое были распределены следующим образом:
4. Лионель Месси (Барселона) — 148 очков
5. Роберт Левандовски (Бавария) — 140
6. Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ) — 49
7. Киллиан Мбаппе (ПСЖ) — 31
8. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) — 18
9. Криштиану Роналду (Ювентус) — 16
10. Эрлинг Холанд (Боруссия Дортмунд) — 15
Также ранее стали известны имена претендентов на приз лучшему наставнику прошедшего сезона.