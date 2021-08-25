Парижане ищут замену для французского нападающего.
Роберт Левандовски, getty images
25 августа 2021, 00:32
Пари Сен-Жермен готов подписать нового игрока атаки в свете возможного ухода Килиана Мбаппе из команды.
Как сообщает портал GFFN, парижане нацелились на Роберта Левандовски и Кингсли Комана в качестве замены форварду.
Источник утверждает, что Пари Сен-Жермен уже провел переговоры с агентом футболистов — Пини Захави.
Напомним, что ранее Реал предложил за Килиана Мбаппе очень внушительную компенсацию — 160 миллионов евро.